தமிழறிஞர்கள் 52 பேருக்கு விருது : முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி வழங்கினார்

தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தமிழ் அறிஞர்கள் 52 பேருக்கு விருதுகள் வழங்கி கவுரவித்தார்.

English summary

Chief Minister Edapadi Palanisamy handed over the Tamil Chithirai Awards 2016 to the Winners