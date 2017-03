வரிகள் இல்லாத பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வாரா ஜெயக்குமார்... புதிய அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா?

நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமார் முதல் பட்ஜெட்டை முதன் முறையாக இன்று தாக்கல் செய்ய உள்ளார். வரிகள் இல்லாத பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

Finance Minister D Jayakumar will be presenting his first budget in the TN Assembly on today. The budget for 2017-18 is likely to be a tax-free, please-all and one with many new welfare schemes for farmers, fishermen and other sections.