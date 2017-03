கடும் குடிநீர் பஞ்சம்… சமாளிக்க முடியாத வறட்சி.. அமைச்சர்களுடன் முதல்வர் அவசர ஆலோசனை

குடிநீர் பிரச்சனை மற்றும் வறட்சி குறித்து அமைச்சர்களுடன் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவசர ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

English summary

TN CM Edapadi Palanisamy holds emergency meeting with ministers to discuss about water scarcity and drought.