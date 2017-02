எடப்பாடி பழனிச்சாமி்க்கு ஆளுநர் அழைப்பு- பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உத்தரவிடுகிறார்?

தமிழக அரசியலில் நீடிக்கும் குழப்பம் முடிவுக்கு வர உள்ளது. அதிமுக சட்டசபை குழு தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்துள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Edapaadi Palanisamy and his team will meet the Governor Vidhyasagar Rao on today 11.30 am.