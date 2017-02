முதல்வராக பொறுப்பேற்றார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. ஜெ. அறையில் அமர்ந்தார்

முதல்வராக முறைப்படி எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று பொறுப்பேற்றார். அவர் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் அறையில் அமர்ந்து கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார்.

English summary

CM Edapadi Palanisamy went Jayalalithaa's room and sat on her chair today.