ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்கக்கோரி ஆளுநருக்கு சசிகலா தரப்பு நினைவூட்டல் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK MP Navaneetha kirishanan say that they have writes a reminder letter to The Governor.