நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிற்கு பின் முதல்முறையாக தலைமைச் செயலகம் வந்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பின்னர் முதல் முறையாக இன்று தலைமைச் செயலகம் வந்தார் பழனிச்சாமி. காலை 12.30 மணி அளவில் செல்லும் அவரை, தலைமைச் செயலக அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் வரவேற்றனர்.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 10:34 [IST]

Chief Minister Edapadi Palanisamy visits Secretariat today for first time after vote of confidence.