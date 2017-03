எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொந்த ஊர் மக்கள் கூட்டமாக சென்னை வந்து ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஆதரவு… முதல்வர் ஷாக்

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொந்த ஊர் மக்களே அவருக்கு ஆதரவளிக்காமல் சென்னை வந்து ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர். இதனால் தமிழக முதல்வர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.

English summary

Edapadi people met O. Panneerselvam and extended their support to him today.