புதிய கொறடாதான் இன்னும் நியமிக்கலையே... சட்டப் பாயிண்ட்டை கெட்டியாக பிடித்த ஓபிஎஸ் அணி

எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் புதிய அரசு மட்டுமே பதவியேற்றுள்ளது; கொறடா இன்னமும் நியமிக்கப்படாததால் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் சுதந்திரமாக வாக்களிக்க முடியும்.

English summary

Chief Minister Edappadi Palanisamy lead TamilNadu Govt still not appointed the new Whip.