பெரும்பான்மைக்கான 117 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு கிடைத்துவிடுமா? திக் திக் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

சட்டபையில் பெரும்பான்மைக்கான 117 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு கிடைத்துவிடுமா? அரசு கவிழுமா? என்ற பதற்றத்தில் இருக்கிறது சசி கோஷ்டி.

English summary

With a wafer thin majority and the constant threat of unhappy MLAs crossing over, Edappaddi Palanisamy will take the trust vote in the Tamil Nadu legislative assembly on Saturday. The magic number is 117 as the strength of the House has come down from 234 to 233.