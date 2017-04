விஜயபாஸ்கரை டிஸ்மிஸ் செய்யாவிட்டால் முதல்வர் எடப்பாடியிடம் விசாரணை?

விஜயபாஸ்கரை டிஸ்மிஸ் செய்யாவிட்டால் முதல்வர் எடப்பாடிக்குதான் சிக்கல் என டெல்லி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TamilNadu Chief Minister Edappadi Palanisamy decided to sack the Health Minister Vijayabaskar from cabinet, sources said.