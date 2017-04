பெரும்பான்மை பலத்தை இழக்கிறது எடப்பாடி அரசு? கைகொடுக்குமா ஓபிஎஸ் கோஷ்டி?

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி வீட்டில் நடைபெற்ற ஆலோசனையின்படி 113 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு மட்டுமே இருப்பதாக தெரிகிறது. இதனால் எடப்பாடி அரசு பெரும்பான்மையை இழக்கலாம் என்ற சூழல் உள்ளது.

English summary

Edappadi Govt is losing its Majority in TN Assembly. what will be the next step, is OPS give hands to Edappadi?