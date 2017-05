ஓ.பி.எஸ்ஸுக்கு ஷாக் தர ஜெயக்குமாரை தூக்கி எறியும் சசிகலா.. நிதியமைச்சராகும் தங்க தமிழ்ச்செல்வன்!

ஓபிஎஸ் அமர்ந்த நிதி அமைச்சர் இருக்கையில் அவரது சொந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தங்க தமிழ்ச்செல்வனை அமரவைத்து அதிர்ச்சி வைத்தியம் தர இருக்கிறது சசிகலா கோஷ்டி.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 9:41 [IST]

English summary

ADMK sources said that Chief Minister Edappddi Palanisamy's cabinet will reshuffle very soon.