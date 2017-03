ஓ.பி.எஸ்ஸுக்கு 6 மாத அவகாசம் கூட தராத அரசு... முதல்வராக இருந்தவருக்கே இந்த கதியா?

கிரீன்வேஸ் சாலையில் ஓபிஎஸ் குடியிருந்து வந்த அரசு இல்லத்தை கடும் நெருக்கடிக்கு இடையே காலி செய்து உள்ளார் ஓபிஎஸ். ஆறுமாதம் வட அவகாசம் தராமல் விரட்டியுள்ளது எடப்பாடி பழனிச்சாமி அரசு.

English summary

Edappadi Palanisami led TN govt has vacated former CM OPS wihtout giving enough time to check in a new house.