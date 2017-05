ஜெயலலிதாவால் ஓரங்கட்டப்பட்ட நிரஞ்சன் மார்டி... முக்கிய துறைகளை வாரி வழங்கும் எடப்பாடி!

ஜெ. ஆட்சியில் உள்துறை செயலாளராக இருந்த நிரஞ்சன் மார்டியிடம் இருந்து அப்பதவி பறிக்கப்பட்டது. ஆனால் எடப்பாடி அவருக்கு பல்வேறு பொறுப்புகள் வழங்கியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 11:48 [IST]

English summary

Edappadi Palanisamy has taken the portfolio of Vigilance dept secretary from Girija Vaidiyanathan and handed over to Niranjan Mardi.