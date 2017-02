சின்னம்மா ஜெயிலுக்குப் போன வருத்தம் இல்லாமல் ஜாலியாக பதவியேற்ற முதல்வர், அமைச்சர்கள்

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் 4 வருட சிறை தண்டனை பெற்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா பெங்களூர் சிறையில் உள்ள நிலையிலும் சிரித்தபடியே முதல்வராக பதவியேற்றார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

English summary

Edappadi K Palanisami took the oath of office and secrecy upon God with out shedding tears.