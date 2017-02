அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெ. சமாதிகளில் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் முதல்வர் எடப்பாடியார்

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மெரினாவில் உள்ள அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதா சமாதிகளில் மலர் வளையம் வைத்து இன்று மாலை அஞ்சலி செலுத்தினார்.

English summary

Tamilnadu chief minister Edappadi K. Palanisamy and his cabinet colleagues paid homage at the memorial of Jayalalitha.