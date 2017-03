ஆர்கே நகரில் கண்ணெதிரே அமைச்சர்களின் ஜரூர் உள்ளடி வேலை... விழிபிதுங்கும் டிடிவி தினகரன்!

ஆர்கே நகரில் பிரசாரம் செய்வதாக போக்குக் காட்டிக் கொண்டே தமக்கு எதிராக அமைச்சர்கள் பலரும் ஜரூராக உள்ளடி வேலை பார்ப்பது கண்டு எதுவும் சொல்ல முடியாமல் விழிபிதுங்கி புலம்பி வருகிறாராம் டிடிவி தினகரன்.

English summary

According to sources TN Chief Minister Edappadi Palanisamy's Ministers now ready to revolt against RK Nagar ADMK (Amma) Candidate TTV DInakaran.