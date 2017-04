ஓவராக கேட்டால் ஓ.பி.எஸ் வேண்டாம்.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி கோஷ்டி அதிரடி முடிவு!

சில அமைச்சரவை இடங்களை ஓ.பி.எஸ் ஆதரவாளர்களுக்கு வழங்குவதோடு டீலை முடிக்கவே எடப்பாடி பழனிச்சாமி கோஷ்டி விரும்புகிறதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Edappadi Palanichami team is try to avoid OPS team as they are demanding more and important postings.