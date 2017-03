ஆர்.கே.நகரில் ஜெயித்தால் அடுத்தது முதல்வர் பதவிதானா? டி.டி.வி.தினகரன் பதில்

ஆர்.கே.நகரில் வெற்றி பெற்றால், நீங்கள் முதல்வராகும் வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்விக்கு, "முதல்வராகவும் வாய்ப்பு நிச்சயம் இல்லை" என்று தினகரன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Yedappadi Palanichami will be continue as CM of Tamilnadu says T.T.V.Dinakaran.