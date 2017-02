எடப்பாடியார் நாளைக்கு வரைக்கும் முதல்வரா இருக்காரான்னு பாக்கலாம்... பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்

தமிழக முதல்வராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி நாளை வரே நீடிப்பதே கேள்விக் குறிதான் என்று மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Central Minister Pon.Radhakirishnan says that no need Family ruling in Tamilnadu. And he said that wheather Edappadi Palanisami will continue as cM till tomorrow is aquestion mark.