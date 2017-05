ஆட்சியை கலைப்பதே திமுகவின் நோக்கம்: எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேச்சு

அதிமுக ஆட்சியை கலைப்பதே திமுகவின் நோக்கமாக உள்ளது என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Tamilnadu chief minister edappadi palanisamy Accusation on DMK

