65 வயதுக்கு பிறகுதான் கமல்ஹாசனுக்கு ஞானோதயம் வந்துள்ளதா? முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

நடிகர் கமல்ஹாசன் எந்த கிராமத்துக்காவது சென்று மக்களை சந்தித்திருப்பாரா என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 20:16 [IST]

English summary

Chief minister Edappadi palanisamy has Accusation on actor kamal speech about government