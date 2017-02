எண்ணெய் கசிவு பாதிப்பு.. மீனவர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம்... ரூ.15 கோடி ஒதுக்கீடு

எண்ணூர் துறைமுகத்தில் கப்பல்கள் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் எண்ணெய் கசிவு ஏற்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணமாக 15 கோடி ரூபாயை தமிழக அரசு ஒதுக்கியுள்ளது.

English summary

CM Edappadi Palanisamy announced 15 crore for interim relief fund to fishermen, who were affected by oil spills.