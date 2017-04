முதல்வர் பதவியில் நிலைக்க...இடைவிடா யாகம் வளர்க்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி!

முதல்வர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தனது நாற்காலியைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொள்ள இடைவிடாது யாகம் வளர்க்க போகிறாராம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Edappadi palanisamy arranged poojas and yagam in his home town to continue as a Chief Minister of TamilNadu.