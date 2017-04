இரு அணிகளும் இணையலாமா? என்னய்யா சொல்றீக?... மாவட்ட செயலாளர்களுடன் எடப்பாடி ஆலோசனை

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணைவது குறித்து மாவட்ட செயலாளர்களின் கருத்துகளை கட்சி அலுவலகத்தில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கேட்டு வருகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CM Edappadi Palanisamy is discussing with State secretaries of ADMK for merger.