பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 15 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டுமா எடப்பாடி பழனிச்சாமி?

தன்பக்கம் உள்ள 124 எம்.எல்.ஏக்களையும் பத்திரமாக பாதுகாப்பது என்பது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தலைவலியான விஷயம். எனவே கூடிய விரைவிலேயே பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதுதான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி திட்டமாக இருக்கும்

English summary

Edappadi Palanisamy can call for Assembly session immediately and do it. Need not wait 15 days.