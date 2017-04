சசி படத்தை போட்டு ஓட்டு கேட்டால் வெற்றி பெற முடியாது- சூசகமாக சொன்ன முதல்வர் எடப்பாடி!

சசிகலா படத்தை போஸ்டர்களில் போட்டு ஓட்டு கேட்டால் வெற்றி பெற முடியாது என முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மறைமுகமாக தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TamilNadu Chief Minister Edappadi Palanisamy expalined that the party General Secretary Sasikala missing from the poll posters in RK Nagar.