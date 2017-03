சசிக்காக எடப்பாடி பெயரில் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதில்? தினகரன் அதிரடியால் பதட்டத்தில் பழனிச்சாமி!

சசிகலாவுக்காக தமது பெயரில் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பதிலனுக்க டிடிவி தினகரன் எடுத்துள்ள முடிவால் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிர்ந்து போயுள்ளாராம்.

English summary

TTV Dinakaran likley to send the reply in the name of TN Chief Minister Edappaadi Palanisamy to Election Commission on behalf of Sasikala.