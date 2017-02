புதிய அமைச்சரவை பட்டியலை ஆளுநரிடம் அளித்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி: செங்கோட்டையன் அமைச்சராகிறார்?

தனது புதிய அமைச்சரவையில் பதவியேற்க உள்ள அமைச்சரவை பட்டியலை ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவிடம் அளித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 15:07 [IST]

Edappadi K Palanisamy, leader of the AIADMK Legislature Party gave ministers list to Tamil Nadu governor Ch Vidyasagar Rao.