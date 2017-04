பழனிசாமி தலைமையிலான தமிழக அரசு இனியும் பதவியில் நீடிக்கக் கூடாது: மக்கள் அதிகாரம் ஆவேசம்

மக்கள் பிரச்சனைகளை கண்டுகொள்ளாத எடப்பாடி தலைமையிலான தமிழக அரசு இனியும் பதவியில் நீடிக்கக்கூடாது என மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Makkal Adhikaram held press meet today in Chennai press club. They were accusing the tamilnadu govt not caring about the public issue. This Edappadi Palanisamy govt should not continue they said.