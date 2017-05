சசிகலாவின் சீராய்வு மனுவுக்கு ஐடியா கொடுத்ததே எடப்பாடிதானாம்... பரபர தகவல்கள்

சசிகலா சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய முடியும் என்ற தகவலை தெரிவித்ததே முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் என கூறப்படுகிறது.

English summary

ADMK sources said that Chief Minsiter of Tamilnadu Edappadi palanisamy help to Sasikala for the filing review petition in the Supreme Court.