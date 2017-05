முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும் என் தம்பியின் மரணத்துக்கும் தொடர்பு உள்ளது

கொடநாடு கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய ஜெ.யின் முன்னாள் கார் ஓட்டுநர் கனகரஜின் கொலைகும் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கும்தொடர்பு உள்ளது என கனகராஜின் அண்ணன் தனபால் பகிரங்கக் குற்றச்சாட்டைக் கூறியுள்ளார்.

Tuesday, May 16, 2017

Tamilnadu Chief minister Edappadi Palanisamy is behind my brother's death said Kangaraj's brother Dhanapal. Kanagaraj was Jayalalitha's ex. driver