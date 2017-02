முதல்ல அறிவிக்க அதிகாரம் இருக்கான்னு பார்ப்போம்.. அப்புறம் அறிவிப்பு பத்தி பேசலாம்... பொன்முடி டமால்

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அரசு திட்டங்களை அறிவிக்க அதிகாரம் உள்ளதா என திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Former DMK Minister Ponmudi said that Edappadi Palanisamy is not having rights to annouce the government plans.He said this ruling will not continue.