ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரி ஆளுநருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம்- எடப்பாடி பழனிச்சாமி

ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரி ஆளுநருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாக அதிமுக சட்டசபை குழு தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 13:37 [IST]

English summary

Edappadi K. Palanisamy said that all MLAs have elected me as the legislature party leader, soon will meet Governor with support letter of MLAs.