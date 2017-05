ஊட்டி மலர்க் கண்காட்சி... உற்சாகமாக பங்கேற்ற முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி - வீடியோ

ஊட்டியில் கோடை காலத்தில் நடைபெறும் மலர்க் கண்காட்சியை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி திறந்து வைத்தார். அமைச்சர்கள் செல்லூர் ராஜு மற்றும் எஸ்.பி வேலுமணி ஆகியோரும் பங்கேற்றனர்.

English summary

TN Chief minister Edappadi Palanisamy participated in open ceremony of 121th flower exhibition in Ooty botanical park. Ministers Sellur Raju and S.P Velumani associated with CM.