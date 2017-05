மதுரையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தடபுடல் வரவேற்பு.. கூட்டம் தான் கொஞ்சம் குறைவு!

மதுரையில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கலந்துகொண்ட இளைஞர் பெருவிழா நிகழ்ச்சியில் எதிர்பார்த்த அளவு கூட்டம் சேரவில்லை.

Subscribe to Oneindia Tamil

Tamilnadu chief minister Edappadi Palanisamy participating in a grand function at Madurai

Other articles published on May 5, 2017