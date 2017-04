ரூ3, 000 கோடியில் கிராமங்களுக்கு இன்டர்நெட் வசதி: முதல்வர் பழனிச்சாமி அறிவிப்பு

மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் கிராமங்களுக்கு இன்டர்நெட் சேவை அளிக்கும பாரத் நெட் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 16:18 [IST]

English summary

Edappadi palanisamy says that Bharath net sevice will be implemented soon. Due to this bharath net service villages will get internet soon.