விவசாயிகள் தற்கொலை விவகாரம்... ஆட்சியர்களை கைகாட்டும் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி!

விவசாயிகள் மரணம் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள்தான் அறிக்கை தந்தனர் என முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Chief minister Eddappadi palanisamy says that collectors only gave statement against farmers death. with that only we have submitted the bond in the supreme court.