தமிழகத்தின் 13-வது முதல்வராக பதவியேற்றார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி- 30 அமைச்சர்களும் பதவியேற்பு!

தமிழக முதல்வராக எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். அவருடன் 30 அமைச்சர்களும் பதவியேற்றனர்.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 16:43 [IST]

Edappadi Palanisamy was sworn in as chief minister of Tamil Nadu at the Raj Bhavan in Chennai on Thursday.