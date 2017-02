டெல்லியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. 3 நாள் முகாம்.. பிரதமரைச் சந்திக்கிறார்!

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லி போயுள்ளார். பிரதமர் மோடியை அவர் சந்திக்கிறார்.

English summary

CM Edappadi Palansamy has landed in Delhi. He is scheduled to meet the PM Modi tomorrow to discuss about various issues.