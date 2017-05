கண்ணாடி வீட்டுக்குள் கல் எறிவதா?.. ஓபிஎஸ் செய்த "முறைகேடுகள்".. லிஸ்ட் எடுக்கிறார் எடப்பாடியார்!

முதல்வராகவும், அமைச்சராகவும் இருந்த ஓ.பன்னீர் செல்வம் அவருடைய பதவிக் காலத்தில் செய்த "முறைகேடுகள்" குறித்து பட்டியல் தயாரிக்குமாறு முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உத்தரவிட்டுள்ளாராம்.

English summary

Edappadi orders to various departments regarding to collect details of scandals occured when OPS was Finance minister and CM.