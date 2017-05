முதல்ல சசிகலாவை நீக்கி பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யுங்கள்... எம்.பி.மைத்ரேயன் திட்டவட்டம்

சசிகலாவை பொதுச் செயலாளர் பதவியிலிருந்து நீக்கி பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று எம்.பி.மைத்ரேயன் தெரிவித்தார்.

English summary

MP Maithreyan says, Edappadi team should file affidavit in Election Commission to sack Sasikala and her family members.