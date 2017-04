சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டம் என்று மோசடி.. சென்னை தனியார் பள்ளியில் கல்வித் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை

கொடுங்கையூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் சிபிஎஸ்இ முறை பாடத்திட்டம் கற்பிப்பதாக கூறி மோசடி செய்ததாக புகாரின் பேரில் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை இன்று விசாரணை நடத்தினர்.

English summary

A private school from Kodugaiyur in Chennai not get CBSE recognition. But the school management has cheated and got fees for CBSE standard. Education higher officials inquired.