ஸ்டாலின் எப்பவும் தளபதிதான்... மன்னராக முடியாது: செங்கோட்டையன்- வீடியோ

ஸ்டாலின் எப்பவுமே தளபதிதான். ஒருபோதும் மன்னராக முடியாது என்று செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

MK Stalin only Thalapathi not a king said education minister K A Senkottaian.