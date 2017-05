இனி பிளஸ் 1க்கும் பொதுத்தேர்வு - தனியார் பள்ளிகளுக்கு ஆப்பு வைக்கப் போகும் அரசு

பிளஸ் 1 வகுப்புகளுக்கும் பொதுத்தேர்வு நடத்த பரிசீலனை செய்யப்படும் என்ற அரசின் அறிவிப்பு பல தனியார் பள்ளிகளின் வயிற்றில் புளியை கரைத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil nadu educational minister Senkottaiyan announced, to conduct Public exams for 11th standard also. to comptite with the national exams govt plans to conduct public exam for 11th std.