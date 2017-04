ஃபெரா வழக்கு: ஏப். 19-ல் டிடிவி தினகரன் கட்டாயம் ஆஜராக எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட டிடிவி தினகரன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 13:42 [IST]

English summary

TTV Dinakaran has not appeared before judge in FERA case. Egmore Court Judge disappointed and orders him to appear on April 19, 20.