எல்நினோ தாக்கம்... நடப்பாண்டு தென்மேற்கு பருவமழை சராசரியை விட குறையும்

எல்நினோ தாக்கத்தினால் நடப்பாண்டு தென்மேற்கு பருவமழை சராசரியை விட குறைவாகவே இருக்கும் என்று ஸ்கைமெட் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

English summary

Skymet Weather has predicted a ‘below normal’ monsoon in India this year due to El Nino effects Though below normal rainfall is generally attributed to El Nino, this particular weather pattern is likely to emerge only around late July.