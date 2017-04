உள்ளாட்சித் தேர்தலை மே 14க்குள் நடத்தாவிட்டால் அவமதிப்பு வழக்கு - ஹைகோர்ட் எச்சரிக்கை

உள்ளாட்சித் தேர்தலை மே14ஆம் தேதிக்குள் நடத்தாவிட்டால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்படும் என்று மாநில தேர்தல் ஆணையத்தை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 13:17 [IST]

English summary

SEC informs high court today,local body election does not conduct before May 14. The Madras High Court has directed the State Election Commission (SEC) to complete the election process by May 14.