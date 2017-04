பணப்பட்டுவாடா புகார்கள்.. ஆர்.கே.நகர் இடைத் தேர்தல் ரத்து.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவு

வாக்காளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடா கொடுத்த ஆதாரங்கள் சிக்கிய நிலையில் சென்னை ஆர்.கே. நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலை தேர்தல் ஆணையம் அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Election commission cancels RK Nagar bypolls in Chennai after evidence of bribery.